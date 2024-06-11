Жители Протасова пройдут диспансеризацию в новом мобильном комплексе

Жители Протасово смогут посетить первичную диспансеризацию в новом мобильном комплексе. Он поступил больницу Мытищ для обслуживания сел и деревень.
Передвижной мобильный комплекс будет работать в деревне Протасово с 11:00 до 14:00. Этот приезд будет для жителей очередным. На прошлой неделе осмотр уже прошли 15 деревенских жителей. Им сделали электрокардиографию, проверили артериальное давление и другие показатели, а также взяли кровь на анализы.
Жители других территорий будут заранее оповещены о днях и времени проведения профилактического осмотра. Анонсы будут размещены в социальных сетях и сельских группах. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхованиго образца Московской области и СНИЛС.