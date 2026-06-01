Жители прошли бесплатные обследования в парке Наро-Фоминска

Во время празднования 100-летия Наро-Фоминска в центральном парке работал медицинский городок Наро-Фоминской больницы. Жители могли бесплатно пройти обследования, получить консультации врачей и сдать необходимые анализы.

Одной из площадок городского праздника стала территория здоровья, где прием вели специалисты разных направлений. На протяжении дня жителей консультировали взрослые и детские офтальмологи, эндокринологи, сосудистые хирурги и врачи ультразвуковой диагностики. Обратиться к медикам могли все желающие без предварительной записи.

Посетителям предлагали пройти экспресс-обследование. В программу вошли измерение роста и веса, расчет индекса массы тела, проверка уровня глюкозы в крови и забор анализов. Полученные результаты помогали врачам дать рекомендации и при необходимости обратить внимание пациентов на возможные риски для здоровья.

Особый интерес у жителей вызвала площадка сосудистого хирурга. Специалист проводил осмотр вен нижних конечностей и в ряде случаев сразу направлял пациентов на ультразвуковое исследование. Такой формат позволял получить более полную информацию о состоянии сосудов в день обращения.

«Подобные выездные консультации помогают людям уделить внимание своему здоровью и вовремя выявить возможные проблемы. Многие жители пользуются возможностью пройти обследование именно во время городских праздников», — отметил представитель Наро-Фоминской больницы.

Отдельное внимание уделили юным посетителям. Детские специалисты консультировали родителей по вопросам зрения, физического развития и общего состояния здоровья детей. Врачи разъясняли, на какие изменения стоит обратить внимание и в каких случаях необходимо дополнительное обследование.