Жители поселка Запрудня смогут проверить здоровье на акции в парке 22 августа

В поселке Запрудня 22 августа организуют «Городок здоровья» для всех желающих проверить состояние организма. Выездная площадка разместится у парка «Солнечный берег» рядом со спортивным комплексом «Антей» и будет работать с 11:00 до 14:00.

Участникам акции предложат пройти ключевые исследования первого этапа диспансеризации, включая измерение артериального и внутриглазного давления, а также антропометрию. Врачи проведут экспресс-диагностику сердца, проверят состояние кожи и выполняют онкоскрининг полости рта. В специальном мобильном комплексе жители смогут сделать флюорографию, а женщины старше 40 лет — пройти маммографию.

«Уважаемые жители Запрудни! По традиции приглашаем в наш ежегодный „Городок здоровья“. Приходите всей семьей! Наши специалисты будут рады видеть вас и позаботятся о вашем здоровье», — сказал заведующий Запрудненским подразделением Дубненской больницы Артем Запорожец.

Посетителей проконсультируют профильные специалисты, которые дадут персональные рекомендации по сохранению здоровья. Помимо медицинских процедур, для пришедших подготовят лотерею с памятными призами.