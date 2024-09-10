Жители поселка Красный Балтиец смогут сдать избыточный урожай на утилизацию

В поселке Красный Балтиец на Курсантской улице установили специальный контейнер для сбора избыточного урожая. Акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» продлится в Можайском округе до 22 сентября.

Организаторы акции хотят добиться правильной переработки бахчевых и фруктов, чтобы снизить количество несанкционированных свалок. Сырье направят на нужды фермерских хозяйств Подмосковья — на корм животным и на удобрения. Непригодные отходы переработают в промышленный компост.

С местами расположения точек сбора отходов в Московской области можно ознакомиться на интерактивной карте.

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