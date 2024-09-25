Жители поселка для многодетных в Дубне попросили ускорить строительство дорог

В поселок для многодетных семей на улице Юркино в Дубне поступили недостающие трубы. Работы по обустройству дорог планируют завершить к концу сентября.

Прокладка труб, которые будут соединять между собой дренажные канавы, является важным этапом строительства первых дорог в поселке. Подрядчик уже приступил к установке труб, которые позволят отводить воду с участков и проезжей части. Параллельно строители продолжают обустраивать дороги к участкам

Заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко рассказал, что уже сделан достаточно большой объем работы по выравниванию дорог песком, треть дорог застелили щебнем и прошлись катком.

Жители поселка многодетных семей встретились с подрядчиком. Они обсудили ход работ по строительству первых дорог и попросили ускориться. Как отметил представитель подрядной организации, задержки были связаны с поставками материала. Сейчас вопрос решен. Напомним, здесь должны построить первые 30% дорог, а также обустроить два въезда в поселок.

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