Жители посадили 15 лип у Никольского собора в Красногорске

В микрорайоне Павшинская Пойма города Красногорска жители вместе с администрацией округа благоустраивают территории и занимаются озеленением. Недавно на набережной вблизи Никольского собора высадили 15 саженцев лип.

Одна из жительниц микрорайона Павшинская Пойма Елена Васильева переехала сюда 13 лет назад. По ее словам, город преобразился до неузнаваемости.

«Когда все начиналось, были одни многоэтажки, район был неблагоустроенный, деревья маленькие. Прошли годы — место заметно преобразилось. Большое спасибо и администрации, и работникам, которые помогают озеленению», — поделилась Елена Васильева.

Как рассказала начальник территориального отдела Павшинская Пойма София Удодова, каждый житель может обратиться в отдел экологии и оставить заявку на получение посадочного материала. Так горожане и администрация округа пополняют территории муниципалитета новыми деревьями и кустарниками.

«Деревья — это же всегда хорошо, это зелень. Это, во-первых, красота и кислород хороший, и тень хорошо придерживает», — отметила еще она жительница Красногорска Лариса Порфирьева.