Жители помогли выявить еще 40 нарушений правил парковки во дворах в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье продолжают борьбу с водителями, которые мешат коммунальным службам вывозить отходы. За последнюю неделю к ответственности привлекли 46 жителей, которые оставили машины у контейнерных площадков.

Наказать нарушителей помогли бдительные жители через приложение «Народный инспектор». Общая сумма штрафов за последнюю неделю составила 730 тысяч рублей.

«Неравнодушные граждане направляли фото- и видеосвидетельства того, как припаркованные машины перекрывали проезд спецтехнике, препятствуя вывозу твердых коммунальных отходов. Примечательно, что среди наказанных водителей 20 — юридические лица», — отметили в министерстве по содержанию территорий.

Семь случаев выявили в Ленинском округе, еще семь — в Красногорске и шесть — в Одинцове.

Мобильное приложение позволяет быстро отреагировать на нарушение и дисциплинировать водителей.