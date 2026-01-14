Жители помогли коммунальщикам расчистить дворы в Павлово-Посадском округе

Жители Павлово-Посадского округа массово вышли на улицы, чтобы помочь коммунальщикам справиться с последствиями снежного циклона. Люди сами брались за лопаты и организовывали коллективные работы.

Циклон «Фрэнсис» оставил после себя рекордный снежный покров по всему Подмосковью. Дорожные и коммунальные службы работали круглосуточно, но объемы снега были настолько большими, что на расчистку всех дворов и проездов требовалось значительное время.

В этой ситуации жители Павлово-Посадского округа проявили редкую сплоченность. Например, Татьяна, утром увидела, как дворник с трудом справляется с сугробами у ее подъезда. Она не стала наблюдать из окна, а вышла с собственной лопатой.

«Иногда достаточно одного шага, чтобы во дворе стало чище и безопаснее», — сказала Татьяна.

В Электрогорске на улице Ухтомского соседи дома № 9 организовали настоящую команду. Они вместе расчистили парковочные места и пешеходные дорожки, чтобы можно было безопасно пройти к подъездам и выехать со двора.

Волна взаимопомощи захватила и сельские территории. В деревне Алферово местный житель расчистил не только парковку, но и входы в подъезд, и даже площадку у детской горки. В деревне Перхурово люди помогали друг другу вытаскивать застрявшие машины и расчищали подъездные пути.