Жители Подольска выберут эскиз для памятника участникам СВО
Скульпторы представили администрации Подольска проекты памятника участникам СВО. Вскоре жители смогут оценить предложенные варианты для оформления монумента.
Проекты проверит независимая экспертная комиссия, после чего они пройдут согласование с муниципальными депутатами и горожанами.
«К нам поступили несколько вариантов эскизов монумента. После прохождения всех процедур попросим жителей выбрать тот, в соответствии с которым памятник будет установлен на одном из общественных пространств Подольска», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Также в общественной приемной партии глава муниципалитета встретился с жителями и помог в решении имущественных и земельных вопросов. Так, с председателем СНТ «Энергетик» обсудили постановку дороги на кадастровый учет, процедуру перераспределения участков и поддержку предпринимателей.
Также на приеме Артамонов познакомился с активистами из микрорайона Климовск и пообещал помочь с помещением для территориального общественного самоуправления «Моя улица Климовская».
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