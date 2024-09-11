Жители Подольска выберут эскиз для памятника участникам СВО

Проекты проверит независимая экспертная комиссия, после чего они пройдут согласование с муниципальными депутатами и горожанами.

«К нам поступили несколько вариантов эскизов монумента. После прохождения всех процедур попросим жителей выбрать тот, в соответствии с которым памятник будет установлен на одном из общественных пространств Подольска», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также в общественной приемной партии глава муниципалитета встретился с жителями и помог в решении имущественных и земельных вопросов. Так, с председателем СНТ «Энергетик» обсудили постановку дороги на кадастровый учет, процедуру перераспределения участков и поддержку предпринимателей.

Также на приеме Артамонов познакомился с активистами из микрорайона Климовск и пообещал помочь с помещением для территориального общественного самоуправления «Моя улица Климовская».

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