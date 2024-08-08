Жители Подольска собрали гуманитарную помощь для детей из Курской области

В Подольске продолжается акция по сбору гуманитарной помощи для детей, прибывающих из Курской области. Местные власти и организации активно участвуют в сборе необходимых вещей, от средств личной гигиены до одежды.

Представители комитета по образованию, детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» и депутаты горсовета Алексей Стулов и Юрий Стрелков уже передали средства гигиены. Сотрудники молодежного центра «Ровесник» внесли свой вклад, привезя три коробки еды быстрого приготовления. Центр социально-психологической помощи молодежи «Юность» также присоединился к акции, предоставив электрические чайники, электроплиты и комплекты нижнего белья.

К сбору гуманитарной помощи подключились и другие предприятия округа. Все собранные вещи будут доставлены в лагерь «Мечта» к приезду детей.

Каждый желающий может сделать пожертвование через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи города Подольска».

Кроме того, необходимые вещи можно приносить в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, с 10:00 до 19:00. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 8 (4967) 50-04-93 и 8 (916) 053-65-72.

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