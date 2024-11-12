Жители Подольска снялись в клипе на песню «Курский соловей»

Певица Светлана Савинова записала клип на свою музыкальную композицию. Видеоряд для него сняли на торжественном открытии статуи Курского соловья в Саду камней Памяти и Славы в Подольске.

Жители городского округа, школьники, кадеты, юнармейцы и волонтеры спели вместе со Светланой Савиновой «Курский соловей».

Перед открытием памятника в Подольске певица провела в детской музыкальной школе № 1 творческий вечер. Савинова участвовала в конкурсе «Курская мозаика», где дошла до полуфинала. Именно тогда у нее и появилась идея песни. Исполнительница спела «Курского соловья» вместе с воспитанницей музыкальной школы.

Всероссийская акция в поддержку жителей пострадавшего от боевых действий региона проходит по всей стране. В ней приняли участие творческие коллективы и вокалисты из Орла, Пензы, Брянска, Запорожья и Мурманской области.

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