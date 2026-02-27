Жители Подольска смогут получать квитанции за ЖКУ на портале госуслуг
Единый платежный документ за услуги ЖКХ теперь доступен для жителей городского округа в цифровом формате. Опция предоставляется на портале Госуслуг Московской области.
Оплатить коммунальные услуги стало еще проще. Минусов у такого способа нет — одни преимущества.
«Это сроки доставки — электронная платежка приходит мгновенно и не теряется. Как следствие, снижается вероятность просрочки платежей в виду несвоевременной доставки квитанции. Также снижается вероятность каких-либо мошеннических действий», — пояснила начальник отдела управления жилищным фондом и предоставления муниципальных услуг комитета по ЖКХ администрации Подольска Янина Петрова.
Персональные данные жителей находятся под надежной защитой, мошенники не смогут подделать квитанции. Пользоваться Единым платежным документом просто, достаточно зарегистрироваться на региональном портале Госуслуг и внести данные плательщика. Следующий шаг — проверка информации и оплата суммы.
Проект ЕПД реализуется Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.