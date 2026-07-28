Жители Подольска прошли диспансеризацию в парке Талалихина

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина регулярно проходит акция «Проверь свое здоровье в парке», организованная в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Каждую субботу у жителей есть возможность пройти обследование прямо во время прогулки.

Мобильный медицинский пункт расположен напротив павильона «Сказочный лес» и работает с 10:00 до 13:00.

«В рабочие дни не каждый может найти время, чтобы прийти в поликлинику. В выходной это сделать гораздо удобнее: можно просто выйти на прогулку и попутно проверить здоровье. Оборудование используется то же, что и в стационаре, только более мобильное», — пояснила участковая медицинская сестра Подольской клинической больницы Ирина Короткина.

Регулярный медосмотр помогает выявить опасные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.