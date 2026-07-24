Жители Подольска поучаствовали в полуфинале всероссийского конкурса наставников

В числе участников полуфинала были подольчане — представители муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец молодежи» Надежда Случ и Александра Гусенкова. Педагоги и специалисты прошли круговые собеседования, решали практические кейсы и тестирование по нейропрофилированию.

Кроме того, участники активно принимали участие в командных испытаниях, посещали лекции и практикумы, направленные на обмен опытом и повышение квалификации. Ключевым событием стала установочная встреча «Сообщество наставников: время действовать», в ходе которой состоялся важный разговор о значимости принадлежности к большому делу и актуальности перемен в сфере патриотического воспитания.