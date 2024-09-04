Жители Подольска передали сети, нашлемники и медикаменты бойцам СВО

В волонтерском центре городского округа Подольск отгрузили две партии гуманитарной помощи для военнослужащих специальной военной операции. Бойцам передали маскировочные сети, халаты, нашлемники, лекарства и другое.

Первую партию гуманитарного груза передали жителю Подольска Андрею. Он не раз доставлял помощь на передовую.

Вторую часть гумпомощи добровольцы волонтерского центра отдали военному с позывным Стич. Сейчас боец в отпуске, в ближайшее время он отвезет товарищам маскировочные сети, нашлемники и медикаменты.

В волонтерском центре микрорайона Красная Горка добровольцы плетут маскировку для защитников. Все желающие могу присоединиться к ним, обратившись по адресам: Волонтерский центр «Красная горка» по улице Садовой, дом № 5, Дворец творчества «Молодежный» по улице Почтовой, дом № 8, Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в поселке Дубровицы, дом 65а, Дом культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский по улице Горького, дом № 5, Сельский дом культуры «Молодежный» в поселке Молодежный, дом № 30.

Продукты питания, вещи, медикаменты, средства гигиены можно передать через волонтерский центр на улице Ульяновых, дом № 1, и сортировочный пункт на улице Парковой, дом № 34. Подробная информация по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

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