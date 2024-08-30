Жители Подольска отправили в зону СВО маскировочные сети и нашлемники

Жители Подольска отправили в зону специальной военной операции 38 маскировочных сетей, 54 нашлемника и средства личной гигиены. Груз доставят в ближайшее время.

Груз отвезут в зону СВО и бойцам, которые находятся на Брянском направлении. Гуманитарную помощь передали и жене мобилизованного Жувайрат. Ее муж находится в зоне специальной военной операции уже два года.

Активисты продолжают плести сети в волонтерском центре микрорайона Красная горка в доме № 5 на Садовой улице. Также посильную помощь принимают во дворце творчества «Молодежный» на Почтовой улице, в культурном центре «Дубровицы» и в доме культуры «Металлург» во Львовском микрорайоне.

Передать все необходимое можно через волонтерский центр на улице Ульяновых в доме № 1 и в сортировочный пункт в доме № 34 на Парковой улице. Всю информацию уточнят по телефону: 8 (496) 750-04-93.

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