Жители Подольска отправили в зону СВО эвакуационные телеги

Подольские активисты и депутат окружного совета Сергей Кулев подготовили для участников специальной военной операции гуманитарную помощь. Они также отправили на фронт средства эвакуации.

Собранный волонтерами груз и 80 эвакуационных телег «Анютка» в ближайшие выходные будут доставлены бойцам на Курское, Донецкое и Луганское направление.

Добровольцы из Подольска, участвующие в СВО, проявляют в бою мужество и героизм. Так, подольчанин, служащий в спецназе разведки, награжден медалью «За храбрость» второй степени. Мужчина отличился осенью 2023 года на Купянском направлении, где оказывал пехоте огневую поддержку. Более 70 единиц живой силы противника было уничтожено в бою.

В Подольске действуют несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Передать необходимые участникам СВО вещи и продукты можно через сортировочный пункт на улице. Парковой, 34, и волонтерский центр, расположенный на улице Ульяновых, 1.

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