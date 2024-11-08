Жители Подольска отправили 50 дизельных обогревателей бойцам СВО

Очередную партию гуманитарного груза отправили участникам специальной военной операции власти Подольска. В ближайшие дни оборудование доставят на фронт.

С просьбой о покупке обогревателей для бойцов подразделения «Эспаньола» к главе городского округа Григорию Артамонову обратились волонтеры. Благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи Подольска» собрал средства в короткие сроки. 50 дизельных обогревателей, которые передала заместитель главы Подольска Ольга Шашкова, включили в партию гуманитарной помощи.

Ранее власти муниципалитета передали бойцам СВО тепловизор, тактические фонари, тепловизионный прицел и другое оборудование, необходимое в темное время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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