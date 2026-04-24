Жители Подмосковья записались к врачу через портал «Здоровье» еще 3 млн раз

В Подмосковье успешно работает раздел «Здоровье» на региональном портале государственных услуг. На платформе собраны все данные о системе здравоохранения области.

С помощью портала доступны запись на прием к специалисту и телемедицинскую консультацию, вызов врача на дом, оформление справок, а также получение результатов анализов и многое другое.

«Портал „Здоровье“ создан для того, чтобы сделать взаимодействие пациента с системой здравоохранения максимально простым и комфортным. Основное удобство портала заключается в его доступности 24 часа в сутки семь дней в неделю. Так, с начала года с помощью портала „Здоровье“ на прием к медицинским специалистам записались почти три миллиона жителей Подмосковья», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

На платформе также можно найти следующие порталы: «Стань мамой в Подмосковье», «Детство», «Паллиативная помощь» и «Онкопортал». Они полезны не только пациентам, но и медикам.

Записаться на прием к врачу также можно по номеру телефона 122, приложение «Добродел Здоровье» или при помощи бота в мессенджере MAX.