Жители Подмосковья записались к врачу через «Макс» почти 1 млн раз

Жители Подмосковья с помощью чат-бота «Денис» в мессенджере «Макс» записались на прием к врачу почти один миллион раз. Сервис позволяет не только выбрать очную или телемедицинскую консультацию, но и продлить электронный рецепт на льготные лекарства, получить справку и закрыть больничный лист.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, чат-бот был запущен в конце прошлого года и за короткое время стал востребованным круглосуточным помощником для пациентов. Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке и дать согласие на обработку персональных данных.

«Мы запустили его в конце прошлого года, и за это время с его помощью жители Подмосковья записались к врачу почти один миллион раз», — сказал он.

Для записи необходимы контактные данные и номер полиса ОМС. Пациент должен быть прикреплен к поликлинике Московской области. Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС, и все записи отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Цифровой сервис значительно упрощает взаимодействие с медицинскими учреждениями и экономит время пациентов.