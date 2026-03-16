Жители Подмосковья записались к врачу через чат-бот в MAX 255 тысяч раз
Жители Подмосковья могут записаться к врачу онлайн разными способами. Один из них — чат-бот «Денис» в мессенджере MAX. Им уже воспользовались более 255 тысяч раз.
При помощи чат-бота можно записаться на прием, телемедицинскую консультацию, продлить рецепт на льготное лекарство, получить справку и закрыть больничный.
«Развитие таких цифровых помощников позволяет упростить взаимодействие пациента и системы здравоохранения. Всего с момента запуска чат-бота „Денис“ в MAX к врачу с его помощью записались более 255 тысяч раз», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Бот доступен по ссылке. Чтобы воспользоваться им, нужно дать согласие на обработку персональных данных.
Для записи к врачу нужно указать свои контактные данные и номер полиса ОМС. При этом нужно иметь прикрепление к одной из поликлиник региона.
Все записи через чат-бот отражаются в личном кабинете на «Госуслугах».