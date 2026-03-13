Жители Подмосковья закрыли почти 70 тысяч больничных через MAX с января

В Подмосковье пациенты могут закрыть больничный лист онлайн через чат-бот Денис в мессенджере MAX. Этой услугой уже воспользовались почти 70 тысяч раз. Для этого нужно иметь прикрепление к одной из поликлиник региона.

«Дистанционное закрытие больничного листа позволяет пациентам сэкономить время на посещении поликлиники. На онлайн-приеме врач проведет опрос пациента и при отсутствии жалоб на самочувствие закроет листок нетрудоспособности», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья - глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Он добавил, записаться на телемедицинскую консультацию можно в несколько кликов. В чат сразу поступит ссылка для подключения, а за два часа до начала поступит напоминание.

Записаться также можно через региональный портал, информат, по телефону 122 и на приеме у врача.