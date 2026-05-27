Жители Подмосковья закрыли почти 165 тысяч больничных на консультациях в «Макс»

Жители Подмосковья могут закрыть больничный, не посещая поликлинику. Эта услуга доступна при помощи телемедицинской консультации в мессенджере «Макс».

Для того, чтобы воспользоваться услугами бота Дениса, необходимо иметь приекрепление к одной из поликлиник Министерства здравоохранения Подмосковья.

«Для закрытия больничного листа пациенту достаточно иметь доступ в интернет. На телемедицинской консультации врач проведет опрос пациента, убедится в отсутствии жалоб и состоянии здоровья, после чего оформит закрытие листка нетрудоспособности. С начала года с помощью чат-бота в мессенджере „Макс“ жители Подмосковья закрыли почти 165 тысяч больничных», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Запись на дистанционную консультацию с врачом в «Макс» можно оформить всего за несколько кликов. После этого, в чат приходит ссылка для подключения. Кроме того, пользователю напомнят о беседе с врачом за два часа до события.

На онлан-консультацию также можно записаться через приложение «Добродел: Телемедицина» и портал госуслуг.