Жители Подмосковья закрыли почти 150 тысяч больничных через MAX с начала года

Жители Подмосковья могут закрыть больничный лист удаленно. Сделать это можно несколькими способами, в том числе через чат-бот Денис в мессенджере MAX . Этой возможностью уже воспользовались почти 150 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Минздраве, закрыть больничный через чат-бот можно при наличии прикрепления к одной из поликлиник области.

«Закрыть больничный можно не выходя из дома — через чат-бот в MAX. С начала года жители Подмосковья воспользовались этой возможностью почти 150 тысяч раз. Врач проводит консультацию дистанционно и закрывает больничный», — отметила вице-губернатор Людмила Болатаева.

Записаться на онлайн-консультацию с врачом можно в несколько кликов. В чат сразу поступит ссылка на подключение, а за два часа — напоминание.

Телемедицинскую консультацию также можно оформить через приложение «Добродел: Телемедицина», региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.