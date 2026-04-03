Жители Подмосковья закрыли более 130 тысяч больничных через MAX

Жители Подмосковья могут закрыть больничный лист онлайн через телемедицинскую консультацию или мессенджер МАХ . Чат-ботом уже воспользовались более 130 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Минздраве, современные технологии позволяют быстро и удобно получить целый ряд медицинских услуг.

«Для этого больше не надо тратить время на посещение поликлиники. На телемедицинской консультации врач проведет опрос пациента, чтобы убедиться, что он здоров, и при отсутствии жалоб закроет листок нетрудоспособности», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на онлайн-консультацию через МАХ можно в несколько кликов. В чат сразу поступает ссылка для подключения, а за два часа до приема — напоминание.

Также оформить консультацию можно через «Добродел», портал «Здоровье», информат и по телефону 122.