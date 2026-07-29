Жители Подмосковья закрыли 211 тысяч больничных через «Макс» с января

Жители Подмосковья могут закрыть больничный дистанционно с помощью телемедицинской консультации. Услуга доступна через чат-бота «Денис» в мессенджере «Макс» для пациентов, прикрепленных к областным клиникам. С начала года жители Подмосковья воспользовались этой возможностью более 211 тысяч раз.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, достаточно выхода в интернет: врач опрашивает пациента, оценивает состояние и принимает решение о завершении больничного.

«Для дистанционного закрытия больничного листа пациенту нужен только доступ к сети. В ходе телемедицинской консультации врач опрашивает пациента, оценивает его самочувствие, после чего закрывает листок нетрудоспособности», — сказал он.

Запись на онлайн-прием занимает всего несколько кликов — ссылка приходит мгновенно, а напоминание о визите поступает за два часа. Помимо чат-бота, телемедицинскую консультацию можно оформить через приложение «Добродел: Телемедицина» или региональный портал «Здоровье». Сервис экономит время пациентов и делает медицинскую помощь более доступной.