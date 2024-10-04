Жители Подмосковья заказали справки из архива БТИ 5 тысяч раз в сентябре

Жители Подмосковья обратились по заказу справок в Бюро технической инвентаризации свыше пяти тысяч раз в сентябре. Документы необходимы для проведения юридических услуг и других процедур.

Подмосковное БТИ и Мингосуправления запустили онлайн-услугу «Предоставление архивных сведений» год назад. Через региональный портал жители могут заказать справки о наличии или отсутствии прав собственности на объекты недвижимости до 1998 года . Они нужны при оформлении ипотеки, приватизации квартиры, регистрации и других процедур. Онлайн также можно получить справку об инвентаризационной стоимости , которая понадобится для оформления наследства.

В сентябре за такими услугами обратились 5025 раз.

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