Жители Подмосковья заказали более 30 тысяч справок из архивов онлайн с января

Жители Подмосковья заказали свыше 30 тысяч справок из архивов с начала года. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Они могут понадобиться для оформления и перерасчета пенсии, получения льгот и компенсаций, вступления в наследство, установления родства и других случаях.

Для получения справок из архива достаточно отправить онлайн-заявление на региональном портале госуслуг. Копия документа с электронной подписью поступит в личный кабинет заявителя.

Также оставить заявку на выдачу можно мобильном приложении «Добродел».