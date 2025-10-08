Жители Подмосковья заказали более 30 тысяч справок из архивов онлайн с января
Жители Подмосковья заказали свыше 30 тысяч справок из архивов с начала года. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.
Они могут понадобиться для оформления и перерасчета пенсии, получения льгот и компенсаций, вступления в наследство, установления родства и других случаях.
Для получения справок из архива достаточно отправить онлайн-заявление на региональном портале госуслуг. Копия документа с электронной подписью поступит в личный кабинет заявителя.
Также оставить заявку на выдачу можно мобильном приложении «Добродел».
