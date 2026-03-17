Жители Подмосковья вышли в финал всероссийского семейного конкурса

В число победителей полуфинала Центрального федерального округа конкурса «Это у нас семейное», который проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей, вошли четыре семьи из Подмосковье. Всего победу одержали 65 семейных команд из 18 регионов страны, а также из Казахстана.

Участники на протяжении четырех дней проходили творческие, спортивные и интеллектуальные испытания, демонстрируя сплоченность и командный дух. Финалистов ждут семейные путешествия по России и шанс выиграть 60 сертификатов по пять миллионов рублей, которые можно направить на улучшение жилищных условий.

Каждая команда, находящаяся здесь, уникальна и неповторима. Например, сегодня с нами династии автодорожников, строителей, медиков, металлургов, музыкантов, лесников, историков. В эти дни участники рассказывали, что значит быть семьей.

В числе лучших от Подмосковья — четыре семейне команды: Абраамян, Курдюмовых и Рыцарских; Богдановых и Павленко; Гученко, а также Купцовых и Белоножкиных.

Победители из Истры призналась, что победа стала полной неожиданностью, хотя задания будто специально создавались для них.

Семья Гученко из Люберец и Москвы, объединяющая три поколения портных и преподавателей, рассказала, что конкурс еще больше сплотил родственников.

Финал конкурса «Это у нас семейное» состоится в Москве с 5 по 8 июля.