Жители Подмосковья выберут инициативы для финансирования

В Московской области проходит голосование за проекты, которые получат финансирование в текущем году. У государственных и муниципальных учреждений региона появилась возможность предложить свои инициативы благодаря проекту инициативного бюджетирования.

С помощью этой программы учреждения могут представить проекты, на реализацию которых будут выделены дополнительные средства из бюджета депутата Мособлдумы и городской казны.

Во Фрязине с идеей выступила Школа №3, предложив проект по закупке модульных диванов и стульев. Директор школы Алла Перепелица рассказала, что в случае поддержки проекта на голосовании они смогут дополнить рекреации комфортными и безопасными диванами, а также заменить стулья в столовой.

Всего в этом году на голосование подано 471 инициатива из всех городов области. Среди проектов — покупка инвентаря для хоккейного клуба, ремонт автодорог в деревнях и другие.

Проголосовать за понравившуюся инициативу и внести свой вклад в улучшение качества жизни в регионе можно до 1 февраля на портале «Добродел» по ссылке: https://vote.vmeste.mosreg.ru/narodniy_budjet.