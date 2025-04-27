Жители Подмосковья узнают о датах проверки газового оборудования онлайн

Техобслуживание газового оборудования в МКД Подмосковья проходит раз в год по утвержденному графику. Теперь за месяц до начала работ собственники будут получать уведомление в личном кабинете регпортала, передали в пресс-службе Мингосуправления МО.

«Первые уведомления будут направлены пользователям регпортала уже в конце апреля. В них будет указана дата и время проведения технического обслуживания газового оборудования по конкретному адресу», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Там же можно будет дать согласие, заполнив небольшую онлайн-форму, и получить акт выполненных работ в электронном виде. Его загрузят в систему в течение одного рабочего дня после проверки.

Сейчас на регпортале жители Подмосковья могут заключить договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подать заявку на ремонт или замену, проверку приборов учета и возобновление подачи газа. Заверить документы можно цифровой подписью.