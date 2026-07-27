Жители Подмосковья свыше 600 раз проверили задолженность за газ онлайн

Проверка долгов за газ в Подмосковье доступна онлайн на портале государственных услуг. Это особенно актуально при покупке жилья на вторичном рынке.

В электронном виде в регионе поступило уже около 600 заявок на проверку задолженности. Сервис разместили на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Коммунальные услуги». Он доступен для физических лиц.

Заявку подать можно на сайте после авторизациии с помощью ЕСИА и заполнения электронной формы. Обращение рассматривают в течение трех рабочих дней.

Если потребуется уточнить информацию, сотрудник «Мособлгаза» свяжется с заявителем. Чтобы узнать конкретную сумму задолженности, необходимо направить запрос собственнику объекта.