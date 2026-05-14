Жители Подмосковья свыше 550 раз оформили сервитуты онлайн

Жители Московской области все активнее пользуются возможностью оформить доступ к земельным участкам через интернет. На областной портал госуслуг уже поступило более 550 заявлений на установление сервитута.

Эта комплексная услуга размещена в тематическом разделе «Земля» — «Строительство» и доступна самому широкому кругу заявителей. Подать документы могут не только обычные жители и юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, которым по роду деятельности может понадобиться временный доступ на соседнюю территорию.

После рассмотрения обращения ответ придет в личный кабинет пользователя. Если решение будет положительным, система автоматически направит заявителю проект соглашения об установлении сервитута.

Подписать документ можно тремя способами: с помощью мобильного приложения «Госключ», используя квалифицированную электронную подпись, или старым добрым способом — собственноручно поставив подпись на бумажном экземпляре.

Сервитут представляет собой официальное разрешение, которое дает право временно эксплуатировать чужой земельный надел, не ущемляя интересы его законного владельца.