Жители Подмосковья стали в два раза чаще пользоваться телемедициной

Жители Подмосковья могут проконсультироваться с врачом удаленно. Дистанционно специалист разъясняет итоги диспансеризации, продлевает рецепт на лекарство и закрывает больничный лист. С начала года пациенты воспользовались такой возможностью более двух миллионов раз.

Как рассказали в региональном Минздраве, количество телемедицинских консультаций с января в два раза превышает показатели прошлого года.

«Востребованность телемедицины растет. В настоящий момент в Подмосковье работают 10 телемедицинских центров, где консультируют врачи по восьми профилям: терапии, педиатрии, кардиологии и другим», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Услуга доступна взрослым и детям, а также беременным женщинам.

Записаться на консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бота Дениса в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье» и по телефону 122.