Жители Подмосковья стали реже жаловаться на содержание домов | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 16:11 Жители Подмосковья стали реже жаловаться на содержание домов ГУСТ МО

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За неделю количество обращений в ЦУР по поводу содержания многоквартирных домов снизилось в Подмосковье на 25%. В ГУСТ Московской области уточнили, что жители региона стали реже жаловаться на качество уборки мест общего пользования, работу лифтов, а также освещение в подъездах.

Снижение зафиксировали в 46 округах Подмосковья. Например, в Долгопрудном количество обращений снизилось на 44%. Управляющие компании округа починили лифт в доме № 22 на Лихачевском шоссе, отремонтировали входную дверь в подвал дома № 8 на улице Железнякова, а также провели уборку в доме № 7 на Новом бульваре.

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В ГУСТ Московской области также напомнили, что по вопросам содержания МКД можно обратиться к роботу Жене по номеру 122 (добавочный 4).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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