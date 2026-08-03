Жители Подмосковья спасались от жары на пляжах в минувшие выходные

В минувшие выходные на пляжах в Красногорске и по всему Подмосковью было многолюдно. Температура воздуха превысила +30 °C, и вода прогрелась до комфортной температуры, привлекая жителей региона.

Заместитель начальника территориального управления №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Самченко предупредил об опасности отдыха у воды. По его словам, многие ошибочно полагают, что близость к воде облегчает переносимость жары. Однако солнечные лучи отражаются от поверхности воды, что увеличивает риск солнечного удара и перегрева.

Самченко подчеркнул два основных фактора, которые могут привести к проблемам со здоровьем: употребление алкоголя и тяжелая пища, особенно шашлык. Алкоголь нарушает терморегуляцию и нагружает сердце, а обильный прием пищи заставляет организм тратить много энергии на переваривание, что в жару может привести к вялости и повышению риска теплового удара.

Спасатели рекомендуют соблюдать пляжный режим, избегать нахождения на открытом солнце с 12:00 до 16:00, пить больше воды и носить головные уборы. После долгого пребывания на солнце не стоит резко заходить в воду, чтобы избежать спазмов и судорог. Также важно не оставлять детей без присмотра у воды.