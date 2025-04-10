Жители Подмосковья совершили почти 49 миллионов поездок на такси с января

В первом квартале 2025 года жители и гости Московской области стали чаще пользоваться услугами такси — за три месяца они совершили свыше 48,7 миллиона поездок. По данным регионального Минтранса, это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший спрос на услуги перевозчиков зафиксирован в Красногорске, Одинцове, Химках, Люберцах и Домодедове. Средняя стоимость одной поездки составила около 470 рублей.

«Ежедневно на линию выезжали более 65 тысяч автомобилей такси. При этом число поездок увеличилось до 540 тысяч раз в день — это примерно 1,3 миллиона человек», — рассказали в ведомстве.

Власти Подмосковья продолжают ужесточать контроль за сферой перевозок. С 1 марта все водители такси обязаны проходить аттестацию на знание правил работы — те, кто не справился с тестированием, больше не могут принимать заказы.

Кроме того, в регионе действуют одни из самых строгих экологических стандартов: 98% таксопарков используют автомобили класса не ниже «Евро-5».

Еще одна отличительная черта подмосковного такси — фирменный дизайн. Машины должны быть белыми, с желто-серыми полосами по бокам, шашечным поясом, а также оранжевым фонарем на крыше. Это помогает пассажирам легко распознавать легальных перевозчиков.