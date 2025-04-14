Жители Подмосковья собрали еще 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

Акция «День добрых дел» прошла в Подмосковье 12 и 13 апреля. Ее участники собрали более 20 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей приграничных территорий.

Акцию приурочили к третьей годовщине регионального проекта «Доброе дело». К 87 существующим пунктам приема гуманитарной помощи добавили еще 45, куда жители могли принести вещи для военнослужащих.

«Все собранные вещи рассортируют наши волонтеры в региональном распределительном центре в Одинцово и отправят на передовую. Также в эти дни активисты сделали и другие добрые дела: ребята приводили в порядок памятники и мемориалы, навещали ветеранов Великой Отечественной войны и семьи участников СВО», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В ходе акции волонтеры собирали теплые вещи, инструменты, продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, электронику и многое другое. Кроме того, ребята сами плели маскировочные сети, делали окопные свечи и писали письма бойцам.

Проект «Доброе дело» запустили в 2022 году по инициативе учеников гимназии имени Примакова. За это время неравнодушные жители собрали более восьми тысяч тонн гуманитарного груза.