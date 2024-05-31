Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках в выходные

Фото: Медиасток.рф

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные. Акция пройдет в 33 округах региона 1 и 2 июня.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, акция «Проверь здоровье в парке» стартовала в 2022 году. Благодаря ней жители могут пройти профосмотр на свежем воздухе во время прогулки.

«В прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти восемь тысяч человек. Поэтому мы приняли решение о ее возобновлении. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление», — рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Для участия в акции нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра появятся в личном кабинете на «Госуслугах». При необходимости специалисты направят пациента на углебленное обследование.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру

Предвыборный цирк. Главные вопросы о деле против Трампа и его будущем

Еще один? Что известно об аналоге YouTube от «Яндекса»

«Отогрели». Муж родившей на скамейке жительницы Владивостока — о состоянии ребенка

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте