Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках в выходные

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные. Акция пройдет в 33 округах региона 1 и 2 июня.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, акция «Проверь здоровье в парке» стартовала в 2022 году. Благодаря ней жители могут пройти профосмотр на свежем воздухе во время прогулки.

«В прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти восемь тысяч человек. Поэтому мы приняли решение о ее возобновлении. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление», — рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.