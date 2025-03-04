Жители Подмосковья смогут выиграть призы за передачу показаний счетчиков онлайн. Победителей будет выбирать генератор случайных чисел, рассказали в региональном МинЖКХ.
В ходе акции жители Подмосковья смогут получить 1999 рублей за передачу показаний счетчика онлайн. Для участия необходимо зайти в личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ» и ввести данные с приборов учета воды и электричества в период с 1 марта по 25 апреля. Победителями станут 40 случайных пользователей.
Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте