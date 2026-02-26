Жители Подмосковья смогут сообщать о нарушениях земельного законодательства через приложение

Министерство имущественных отношений Московской области почти два года назад представило жителям региона удобный инструмент для борьбы с нарушениями земельного законодательства — приложение «Народный инспектор».

Сервис работает в рамках регионального портала «Добродел». Его можно скачать в App Store и Google Play. Чтобы начать пользоваться приложением, нужно зарегистрировать личный кабинет и войти в систему. Затем пользователь сможет выбрать категорию правонарушения, зафиксировать его путем фотографирования или видеосъемки и приложить подробное описание проблемы. GPS на мобильном устройстве поможет определить местоположение.

Через сервис можно сообщить о следующих правонарушениях: * незаконная организация гостиниц и хостелов в жилых помещениях частного сектора; * нелегальное размещение промышленных предприятий на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или сельскохозяйственного назначения; * открытие коммерческих объектов (магазины, автосервисы, кафе и прочие заведения сферы обслуживания) на территориях, где такая деятельность запрещена.

«Благодаря активному развитию IT-отрасли, возможности существующих цифровых платформ регулярно совершенствуются. Приложение «Народный инспектор» является примером того, как современные технологии помогают людям быстрее реагировать на возникающие проблемы и эффективно передавать информацию органам власти», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.