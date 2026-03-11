Жители Подмосковья смогут проверить знания на олимпиаде по финбезопасности

До 14 марта на цифровой платформе «Содружество» проходит регистрация на первый тур отборочного этапа международной олимпиады по финансовой безопасности. Присоединиться к ней могут все желающие.

Олимпиаду по поручению президента России Владимира Путина проводят регулярно с 2021 года. Ее цель — популяризировать финансовую безопасность как норму жизни, а также сформировать у молодежи понимание, что личная защищенность на этом уровне позволяет обеспечить защиту государства.

С 2025 году олимпиаду проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Победителям и призерам предоставляют преимущество при поступлении в ведущие вузы страны, а также предлагают пройти практику и стажировку в Росфинмониторинге, Банке России и других организациях.

В прошлом году мероприятия олимпиады объединили свыше 25 тысяч человек, 188 из которых стали победителями.

Зарегистрироваться можно по ссылке.