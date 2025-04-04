Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках Подмосковья в выходные

В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечают 7 апреля, в парках Подмосковья пройдут полезные мероприятия. Жители смогут бесплатно проконсультироваться с врачами и проверить свои физические способности. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«В эти выходные в парках региона пройдут масштабные мероприятия, где жители смогут показать не только свои спортивные навыки, но и проверить здоровье. Врачи будут работать более чем в 40 городских парках региона», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

В эти выходные медики будут работать в парках Видного, Волоколамска, Дмитрова, Жуковского, Лобни и других округов. Узнать, где именно пройдет акция, можно по ссылке.