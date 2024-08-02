Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в выходные

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в выходные. Тематическую акцию проведут в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове и других муниципалитетах 3 и 4 августа.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, результаты обследования присылают жителям в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости пациентов направляют на дополнительное обследование.

«Мы продолжаем проводить акцию „Проверь свое здоровье в парке“. Мы видим, что она пользуется спросом у наших жителей, так как это отличная возможность позаботиться о себе, а также провести время с семьей на свежем воздухе», — сказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Для участия в акции необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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