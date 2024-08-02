Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в выходные. Тематическую акцию проведут в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове и других муниципалитетах 3 и 4 августа.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, результаты обследования присылают жителям в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости пациентов направляют на дополнительное обследование.

«Мы продолжаем проводить акцию „Проверь свое здоровье в парке“. Мы видим, что она пользуется спросом у наших жителей, так как это отличная возможность позаботиться о себе, а также провести время с семьей на свежем воздухе», — сказал глава министерства Алексей Сапанюк.