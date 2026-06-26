Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 26 парках в выходные

Акция «Проверь свое здоровье в парке» вновь пройдет в Подмосковье в выходные. Пройти профосмотр можно будет в 26 местах, в том числе в Волоколамске, Долгопрудном, Коломне и других округах.

Проверить свое здоровье в ходе акции могут все жители старше 18 лет, рассказали в региональном Минздраве. Всего за время ее проведения этой возможностью воспользовались почти 1,2 тысячи человек.

«Формат выездных осмотров в парках дает возможность пройти обследование в выходные дни, без предварительной записи и в комфортной обстановке на свежем воздухе. В предстоящие выходные медицинские бригады будут работать на территории 26 парков Московской области», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.