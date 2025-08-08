Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 37 парках в выходные

В предстоящие выходные, 9 и 10 августа, жители Московской области получат возможность бесплатно посетить врачей во время прогулки. Акция «Проверь здоровье в парке» охватит 37 зон отдыха региона.

Мобильные бригады будут работать в Коломне, Орехово-Зуеве, Лобне, Раменском и других округах.

«На месте можно будет получить консультацию врача, а также измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. С начала лета в парках региона проверили здоровье более 4,2 тысячи человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Мобильные медицинские бригады проведут базовые обследования, а при выявлении показаний направят пациентов на дополнительную диагностику в поликлиники. Для участия в акции необходимо взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Результаты будут доступны в электронном виде — они автоматически появятся в личном кабинете пациента на портале госуслуг в разделе «Здоровье».