Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 36 парках в выходные

Жителям Подмосковья летом доступна проверка здоровья во время прогулок в парках. В грядущие выходные мобильные бригады врачей проведут приемы в 36 зонах отдыха в 35 округах региона.

Попасть на прием смогут жители Волоколамска, Егорьевска, Жуковского, Дубны, Люберец и других муниципалитетов.

«Традиционно летом бригады подмосковных врачей проводят выездные профосмотры в парках. Любой желающий старше 18 лет может проверить свое здоровье и получить консультацию специалиста. С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 2,4 тысячи человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Участники акции могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие виды диагностики.

Если врачи выявят показания для дополнительных анализов, пациента направят в поликлинику для более детального обследования.

Для прохождения осмотра необходимо взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Результаты будут доступны в личном кабинете пользователя на портале госуслуг в разделе «Здоровье».