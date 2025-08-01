Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 35 парках в выходные

В грядущие выходные в Подмосковье пройдет акция «Проверь здоровье в парке». Медицинские бригады будут принимать посетителей в 35 зонах отдыха.

Посетить врачей можно будет, в частности, в Балашихе, Жуковском, Талдоме и Мытищах.

«В этом году в акции „Проверь здоровье в парке“ приняли участие более 3,7 тысячи человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В рамках акции все желающие старше 18 лет могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие базовые обследования.

Если врачи обнаружат показания для дополнительной диагностики, они направят пациента в поликлинику.

Для участия необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Результаты обследований будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Здоровье».