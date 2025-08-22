Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 35 парках в выходные

Акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в Подмосковье в выходные 23 и 24 августа. Принять в ней участие можно будет в 35 местах в разных округах региона.

Как рассказали в областном Минздраве, акция пройдет в парках Балашихи, Химок, раменского, Шаховской и других муниципалитетов. Все желающие смогут изменить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования.

«Любой желающий старше 18 лет может проверить основные показатели здоровья и получить консульскую врача — для этого не надо идти в поликлинику. Такой возможностью воспользовались уже почти пять тысяч человек», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

При необходимости пациентов направляют на дополнительное обследование в поликлинику.

Для прохождения осмотра в парке необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Результаты направят в личный кабинет на портале «Здоровье».