Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 32 парках в выходные

В грядущие выходные жители Московской области смогут бесплатно посетить врача во время прогулки. Масштабная акция «Проверь здоровье в парке» охватит 32 зоны отдыха в разных округах.

Медики 16 и 17 августа будут работать в парках Дмитрова, Талдома, Люберец, Коломны и других.

«Это удобный формат, поскольку любой желающий старше 18 лет может проверить здоровье во время прогулки в парке, для этого не надо идти в поликлинику. В этом году в акции „Проверь здоровье в парке“ приняли участие более 4,5 тысячи человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Мобильные медицинские бригады предложат посетителям парков комплекс базовых обследований. В перечень услуг входит измерение артериального и внутриглазного давления, антропометрия и другие исследования.

Если во время осмотра врачи обнаружат настораживающие показатели, они выдадут направление в поликлинику по месту жительства.

Для участия в акции необходимо взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Результаты будут доступны в электронном виде — они автоматически поступят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье».